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В МИД РФ заявили об отсутствии обозримых перспектив сотрудничества с Западом

Рябков: потенциал и возможности сотрудничества с Западом не просматриваются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Возможностей сотрудничества России с Западом на данный момент не наблюдается. На это указал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу, 13 октября.

«Потенциал и возможности сотрудничества с Западом на обозримую перспективу не просматриваются», — сказал Рябков в ходе выступления на пленарной сессии Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) в МГИМО.

Он добавил, что в настоящее время Россия находится «в острой фазе конфронтации со всё еще достаточно сильным и коварным противником».

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10 октября глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что визитной карточкой «коллективного Запада» давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американцы и их западные коллеги берут на себя обязательства, однако не выполняют их.

Об этом же он говорил 23 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда он назвал Запад «империей лжи». При этом Лавров указал на то, что в настоящее время рождается новый мировой порядок. По его словам, контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование.

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