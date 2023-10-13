Песков сообщил об отсутствии в планах Путина разговора с Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 13 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», — коротко отметил он на брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил отсутствие точных данных о числе погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта россиян. Он добавил, что данные часто обновляются.
В тот же день посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал находящихся там россиян не дожидаться возможного ухудшения обстановки и воспользоваться действующими регулярными рейсами.
12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Египет прорабатывают вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. До этого, 10 октября, Захарова также заявила, что эвакуация россиян, которые проживают в Палестине, находится на стадии проработки.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. По последним данным, число погибших палестинцев достигло 1,1 тыс. человек, пострадали более 5 тыс. В Израиле погибли 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. получили ранения.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.