США заявили о готовности разместить дополнительные корабли у Израиля

США готовы разместить дополнительные корабли вблизи Израиля в случае необходимости, сообщил 13 октября глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галлантом в Тель-Авиве.

«Министерство обороны США абсолютно готово направить дополнительные средства, если потребуется», — сказал Остин.

По словам главы Пентагона, он прибыл в Израиль с целью подтвердить, что поддержка Вашингтоном Тель-Авива непоколебима. У Израиля будет все необходимое для обороны и защиты граждан, заверил он.

Остин также подчеркнул, что США продолжат работу в тесной координации с Израилем над освобождением заложников, похищенных боевиками движения ХАМАС.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с Израилем, чтобы обеспечить освобождение невинных мужчин, женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», — отметил он, трансляция выступления велась на C-SPAN.

Кроме того, американский министр обороны призвал всех, кто хочет «длительного мира» на Ближнем Востоке, осудить и изолировать ХАМАС.

«Каждый, кто стремится к устойчивому миру и безопасности на Ближнем Востоке, должен осудить и изолировать ХАМАС», — заявил он.

Галлант, в свою очередь, поделился, что 13 октября второй самолет с военной помощью от США прибудет в Израиль.

По его словам, поддержка страны в США увеличивает возможности Израиля и обеспечивает свободу действий.

«Сегодня мы получим второй самолет с вооружением, необходимым Армии обороны Израиля», — заключил он.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать и защищать Израиль.

До этого, 11 октября, министерство обороны Израиля сообщило, что в страну была доставлена первая партия военной помощи из США. Военные поблагодарили Соединенные Штаты за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку государства.

10 октября первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, объявив о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.