Карта спецоперации на Украине 13 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, в период с 7 по 13 октября ВС РФ нанесли восемь групповых ударов ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами. Были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военных.

На купянском направлении в течение недели были заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 46 атак противника. Потери ВСУ составили свыше 830 бойцов убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На краснолиманском направлении отражены 22 атаки штурмовых подразделений Украины. Общие потери противника составили более 895 человек, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.

На донецком направлении ВС РФ отразили 17 атак украинских подразделений. ВСУ потеряли более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

На южнодонецком направлении российские подразделения отразили восемь атак противника. Также, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп. За истекший период потери Украины составили свыше 1285 военных, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки. Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении уничтожено до 325 украинских военных, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 546 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 143 единицы специальной военной автомобильной техники.