Сторож рыбопитомника в Астраханской области украл 75 гусей

Житель Астраханской области украл более 70 домашних птиц из приусадебного хозяйства в Икрянинском районе. Проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД пятницу, 13 октября.

Заявление в отдел полиции поступило от руководителя рыбопитомника, пишет «Астрахань-24». По словам фермера, у него украли гусей породы «Линда» на общую сумму 207 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к похищению 75 из 145 разводимых птиц, возможно, причастен сторож питомника, ранее судимый за управление автомобилем в нетрезвом виде. Злоумышленник дал признательные показания.

Работник рассказал, что гусей он подарил своему знакомому, однако последний эту версию не подтвердил. Одновременно с этим в доме сторожа полицейские обнаружили следы забоя, а также тушку убитой птицы.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.