Диетолог посоветовала не пропускать завтрак

Завтраку отводится важная роль в ежедневном рационе, поскольку от утреннего приема пищи зависит, насколько продуктивным будет весь день. В связи с этим, как отмечает 13 октября диетолог Ирина Писарева, пропускать его нельзя.

«Первый прием пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а еще позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют. Кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только утром», — поделилась специалист с газетой «Вечерняя Москва».

Она отметила, что если человек не завтракает с утра, то выработка ферментов снижается, а это влияет на работу всего организма и может спровоцировать набор лишнего веса.

Сбалансированный завтрак, добавила Писарева, должен включать сложные углеводы, белки и правильные жиры. К сложным углеводам относятся гречка, овсянка и грубый хлеб. К белкам — яйцо, греческий йогурт и творог. Хорошими жирами эксперт назвала авокадо, а также оливковое, конопляное или горчичное масло.

Она также добавила, что лучше всего завтракать через 30 минут после пробуждения. А до этого — выпить стакан теплой воды и умыться.

Ранее 9 октября, врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что привычка завтракать одной лишь чашкой кофе может привести к росту размера талии. Специалист указала на то, что кофе способствует повышению уровня сахара в крови, и это дает человеку иллюзию сытости. Между тем организм фактически не получает питательных веществ. Она отметила, что завтрак по калорийности может достигать 50% всего суточного рациона.