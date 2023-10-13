Охотников с тушкой лося поймали в Ульяновской области

Троих мужчин будут судить за незаконную охоту на диких животных в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на территории Эзекеевского лесничества. О преступлении сообщил в дежурную часть охотовед Николаевского охотхозяйства. На место происшествия выехали сотрудники полиции, пишет ulpravda.ru.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали троих подозреваемых, совершивших отстрел дикого животного. Ими оказались жители села Эзекеево. В багажнике автомобиля «ВАЗ-31514», на котором передвигались охотники, полицейские обнаружили пакет с разделанной тушкой лося. Причиненный ущерб составил 400 тыс. рублей.

У злоумышленников изъяли три гладкоствольных охотничьих ружья, одно из которых не имело регистрационного номера и являлось незаконным, охотничий нож и топор. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов у подозреваемых отсутствовало.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») и назначены экспертизы. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Известия» писали, что в России с 12 октября начинает действовать новая статья Уголовного кодекса — она предусматривает тюремные сроки за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу, и торговлю ими.