Водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Краснокаменске
В городе Краснокаменск в Забайкальском крае водитель легковушки насмерть сбил человека. Об этом ИА ChitaMedia сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Наезд произошел днем 13 октября на проспекте Покровского. Пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбила легковая Honda Stream.
В Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск» сообщают, что погибшей оказалась 78-летняя женщина. От удара ее отбросило на соседнюю полосу, где на нее наехала движущаяся Toyota.
Обстоятельства гибели человека устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
5 октября в деревне Лямина в ХМАО — Югре легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 33-летняя женщина и младенец. За рулем машины оказался 17-летний мальчик, с места происшествия он скрылся.