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В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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Воздушная тревога объявлена 13 октября в трех регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. По его информации, сирены звучат в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Днем ранее, 12 октября, сообщалось о взрывах в Харькове, Николаеве и Одессе. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в одном из районов Харьковской области взрывом была поврежден объект критической инфраструктуры. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого издание Klymenko Times заявило о взрыве в Николаеве, после которого включили воздушную тревогу. Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по этому поводу также на тот момент не поступало.

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Еще ранее 12 октября глава глава военной администрации Олег Кипер о повреждении в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов припортовой инфраструктуры. Министерство обороны РФ на момент сообщения не комментировало эту информацию.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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