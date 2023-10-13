Рабочий погиб после падения бетонной плиты на северо-востоке Москвы

Рабочий в Москве погиб в результате падения бетонной плиты во время ремонта здания в районе Марьина Роща. Об этом пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила в пятницу, 13 октября.

«На улице Стрелецкая при проведении ремонтных работ нежилого помещения произошло обрушение бетонной плиты, которая упала на рабочего. 25-летний мужчина погиб на месте», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также контроль за ходом и результатами процессуальной проверки взяла на контроль Останкинская межрайонная прокуратура.

По данным источника телеканала «360» в экстренных службах, ЧП произошло в ходе реконструкции здания магазина, который находился при жилом доме.

Ранее, 27 августа, в подмосковных Люберцах во время плановых работ упал лифт с двумя работниками. Инцидент произошел ранее в этот день на Рождественской улице.

Пострадавших госпитализировали.