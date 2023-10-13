Под высоким напряжением: эксперты обсудили проблемы инвестиций в российскую энергетику

В ходе международного форума «Российская энергетическая неделя», состоявшегося в Москве 11-13 октября, прошли дискуссии по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. В центре внимания специалистов и экспертов отрасли оказалось немало горячих тем. Одна из них — острая нехватка инвестиций в энергетическую сферу. О чем дискутировали участники круглого стола «Развитие энергетики: кто инвестор?», — в материале «Известий».

Цели и задачи

На форум, организованный фондом «Росконгресс» и Министерством энергетики России при поддержке правительства Москвы, приехали более 4,5 тыс. участников из 82 стран. Главная тема «Российской энергетической недели» в этом году — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

Новая реальность российской энергетической отрасли демонстрирует, что, вопреки санкционному давлению, экономика страны развивается, а потребление электроэнергии продолжает увеличиваться. Более того, в ряде регионов темпы роста электропотребления значительно превосходят средние показатели по стране. Таким спросом формируются задачи, стоящие перед отраслью: в среднесрочной перспективе необходимо обеспечить доступность энергетической инфраструктуры в точках роста, а в долгосрочной — сформировать целевую структуру генерирующих мощностей, необходимую для поддержки развивающихся отраслей экономики и «разворота на Восток».

Сделать это без достаточного финансирования невозможно. О нехватке инвестиций в энергетику страны, и в первую очередь в развитие традиционных источников энергии, которая уже достигает $200-300 млрд, сообщил в июне на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Обсудить, как идет развитие отечественной энергетики, какие необходимо привлечь механизмы для решения проблемы, за круглым столом на РЭН собрались представители власти, бизнеса, государственных и некоммерческих структур.

Как отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс, ведомству при формировании целей и задач приходится учитывать не только потребности и возможности, но и имеющиеся ограничения.

— И методом исключения возникает единственная цель — надежность и обеспечение потребностей экономики в электроэнергии, доступное и гарантированное потребление энергии как внутренними, так и внешними потребителями, — подчеркнул Сниккарс. — Россия — страна, которая должна обладать всеми технологиями. А электроэнергетика — именно та отрасль, которая в этом помогает.

По законам рынка

Проблемы инвестирования в отрасль эксперты видят в конкретных экономических ограничениях. Председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий уверен, что решение проблемы кроется в выборе правильной экономической модели. По его словам, в отрасли есть все механизмы, которые позволяют фиксировать потребность в новых электростанциях и сетях, планировать, координировать одно с другим, строить и получать в ожидаемые сроки мощности, которые нужны энергосистеме. Проблема в другом.

— Мы живем по законам рынка. Рыночные механизмы предполагают возврат капитала на проекты, а вот цена на электроэнергию живет у нас в логике «инфляция минус», и получается, что пока планов немного, пока мы используем имеющийся парк генераций, который можем дешевым способом модернизировать и продлевать его сроки жизни, мы как-то укладываемся в эти параметры, — отметил на круглом столе Опадчий.

Но сейчас, как утверждает эксперт, в стране появляются точки ускоренного роста энергопотребления, а это требует строительства новой генерации.

— И когда мы начинаем решать задачу покрытия нового спроса и полноценной замены отработавшей свой жизненный цикл семидесятилетней станции, то сильно возрастает потребность в финансировании таких проектов, и источник на сегодня не очень понятен. Потому что, если тарифы сдерживаются, то должно быть субсидирование и господдержка, особенно для проектов длинного цикла: ГЭС, АЭС и так далее, — поделился мыслями с участниками дискуссии Федор Опадчий.

Заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов согласен с тем, что электропотребление в стране растет и этот тренд имеет постоянную динамику по ряду федеральных округов.

— Мы вкладываем достаточно серьезные деньги, чтобы повысить качество каждого вложенного рубля, чтобы сохранить существующую базу, предотвратить ее устаревание. И есть средства, которые мы вкладываем в свою инновационную деятельность, чтобы сокращать сроки строительства и оптимизировать технические решения. Вкладываемся и в разработки новых типов оборудования, которые позволяют повысить эффективность инвестиционных вложений, — отметил Ляпунов.

Источники, механизмы, приоритеты

Операционный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков уверен, что имеет значение то, чей капитал приходит в отрасль: частный или государственный.

— Если мы говорим, что сектор должен финансироваться под развитие, то есть всего два источника: государственный и частный. Государственный источник ограничен. Что может частник? Он не «отъест» государственные деньги, он принесет свои. Он может привлечь иностранные инвестиции, может взять долг за рубежом, существенно дешевле, чем дают наши банки. И если приоритет будет отдан госкомпаниям, мы лишим сектор этого ресурса, — подчеркнул Хардиков.

Он считает важным расширить горизонт планирования в отрасли — до 15-20 лет. Предлагает он и рассмотреть возможность внедрения новых механизмов, стимулирующих инвестиции в энергетику.

— Да, рыночные правила устоялись, менять не хочется, но мир меняется и мы обязаны реагировать, тоже меняться, думать и прогнозировать. Некоторые предприятия на определенных условиях готовы инвестировать в строительство новых источников генерации. Нужно внедрять новые механизмы привлечения дополнительных инвестиций в отрасль, — отметил операционный директор Эн+. — И у нас есть конкретные предложения. Мы серьезно пересмотрели подходы к документам стратегического планирования.

Таким механизмом, по мнению директора ассоциация «Цифровая энергетика» Александра Хвалько может стать, в частности, государственно-частное партнерство.

— Инвестиционного ресурса не так много, способы его поиска самые различные, и тема государственно-частного партнерства, конечно, поднимается. ГЧП вполне можно рассматривать для атомной отрасли в случае строительство генерации в отдаленных труднодоступных районах. Атрибуты низкоуглеродной генерации — тоже отличная тема для инвестиций и не только для юридических, но и физических лиц. Важно определиться с приоритетами.

С важностью «зеленых инвестиций» согласился и еще один участник дискуссии — председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров. Также он отметил, что имеет смысл рассматривать как имеющий право на существование механизм инвестиционного соглашения для привлечения дополнительных средств в отрасль.

Варианты решений

Вопрос качества инвестиций и их содержания — тема номер один во всем мире. Это в рамках круглого стола подчеркнула член правления ПАО «Интер РАО», председатель наблюдательного совета ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина. Эксперт привела данные о том, что инвестиции в электроэнергетику России в прошлом году составили более 800 млрд рублей, мировые — 1,6 трлн долларов в год. Китай вложил в свою энергетическую отрасль 183 млрд долларов в прошлом году, в следующем планирует — 340 млрд долларов.

— Наши инвестиции — это неплохо, энергетика развивается. Сейчас не самый плохой период. Но есть нюансы. Какие могут быть масштабные инвестиции, когда цена ОРЭМ задана ростом по инфляции? — поставила вопрос перед участниками дискуссии Александра Панина.

По ее мнению, если считать справедливым, что цена должна расти выше инфляции, надо подумать о потребителе, помочь ему и снизить нагрузку на рынок.

— Что можно использовать, что сейчас не задействовано? Госфинансирование, государственно-частное партнерство, инвестсоглашения, модель манкалы, налоговые льготы, зеленые сертификаты и прочее. Почему у нас не работают эти рыночные механизмы? Потому что нет стабильности. Когда все так резко меняется, единственным правильным механизмом будет какая-то гарантия государства, но нужно развивать и другие, чтобы потребителям было легче, — подчеркнула эксперт.