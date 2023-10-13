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Путин заявил о последствиях из-за использования Израилем тяжелой техники в Газе

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, указал на то, что использование тяжелой техники Израилем в случае проведения наземной операции в Газе в жилых районах чревато серьезными последствиями. Такое мнение он высказал на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. <…> совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — сказал российский лидер, добавив, что без техники проводить те же самые операции еще сложнее.

При этом глава государства подчеркнул, что главной целью в настоящий момент является остановка кровопролития. Россия готова к координации усилий для прекращения огня с конструктивно настроенными союзниками, добавил он.

Давить на Газу: к чему приведет наземная операция Израиля против ХАМАС
И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

Полномасштабная наземная операция Израиля в секторе Газа еще не началась. Однако израильские власти заявили о ее подготовке. Так, 9 октября было принято решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. Внешние игроки также готовятся к тому, что Израиль в ближайшее время начнет наземную операцию.

Как сообщила газета The Washington Post, в связи с этим Израиль попросил нарастить сотрудничество с США по обмену разведданными о ситуации на юге Ливана, поскольку израильские власти опасаются, что к боевым действиям, которые ведет ХАМАС, могут присоединиться боевики «Хезболлы». По сообщениям СМИ и экспертов, на север Израиля уже выдвинулись значительные силы, чтобы сдерживать возможные боевые действия со стороны «Хезболлы».

12 октября экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Алекс Янгер рассказал, что руководство палестинского движения ХАМАС провоцирует Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа, которая может стать провалом для израильских властей. Он отметил, что военного решения возникшей проблемы не существует.

Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа 7 октября, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи». По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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