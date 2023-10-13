Ремонт Ломеслудского фельдшерско-акушерского пункта завершили в Удмуртии
В Можгинском районе Удмуртии завершили ремонт Ломеслудского фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом глава района Александр Васильев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ломеслуд располагается в здании, построенном в 1988 году. Капремонт в нем ни разу не проводился, пишет ИА «Сусанин».
«Заменили оконные и дверные блоки, внутренние инженерные сети, полы, капитально отремонтировали вентиляционную систему, отмостку здания. Оснащение самое современное, соответствует всем нормам и требованиям», — рассказал глава Можгинского района.
ФАП обслуживает три населенных пункта, в которых проживают более 400 человек.
В начале октября сообщалось, что для двух городских и семи районных больниц Удмуртии приобрели новые маммографы. Оборудование уже поступило в Красногорскую и Камбарскую районные больницы.