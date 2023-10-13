В Сочи погиб российский коуч Милованов
В Сочи погиб российский коуч Алексей Милованов. Об этом 14 октября сообщил источник «Известий».
Собеседник указал, что мужчина выпал с восьмого этажа. Детали гибели Милованова пока не приводятся.
Гибель Милованова подтвердило следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
«Проводится проверка по факту смерти, устанавливаем обстоятельства», — сообщили в следственном органе «РИА Новости».
Алексей Милованов является экспертом в сфере вебинаров и выступлений, а также автором трех книг, посвященных теме продаж на вебинарах и выступлениях. Он также был наставником экспертов рынка онлайн-образования. В числе его учеников владелец компаний Coffee Like, Like Hostel и «Like Центр» Аяз Шабутдинов и основатель туристического оператора Tourister Дмитрий Портнягин.