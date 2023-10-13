Недостроенное метро в Омске хотят интегрировать в транспортную инфраструктуру

В Омске объявили о поиске подрядчика на разработку проекта интеграции недостроенных объектов метро в транспортную инфраструктуру. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет подготовить три варианта проектно-технических решений. Первый — по схеме развития трамвайной сети от станции «Рокоссовского» до пересечения улиц Октябрьская – Гусарова и Маршала Жукова – Лермонтова. Этот вариант предусматривает максимальное использование сооружений подземки.

Второй вариант — на основе легкорельсового транспорта от станции «Рокоссовского» до стации «Торговый центр». И отдельно специалистам предстоит рассмотреть перспективный участок развития транспортной сети от станции «Рокоссовского» до будущего аэропорта Омск-Федоровка.

Строительство метро в Омске началось в 1992 году. Сегодня объекты подземки находятся в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии. Участок между станциями «Заречная» и «Кристалл» затоплен. При варианте их интеграции в транспортную сеть будет дана оценка стоимости приведения конструкций в нормативное состояние.

Максимальная стоимость разработки проекта оценивается в 121,37 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Завершить работы подрядчик должен до 24 декабря 2024 года.