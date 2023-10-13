Западные СМИ высоко оценили темпы российского танкостроения

Российское танкостроение представляет собой серьезную проблему для Украины. Об этом сообщает издание Army Recognition.

«Адаптивность российской танковой промышленности представляет собой серьезную проблему для Украины, делая конфликт всё более асимметричным с точки зрения возможностей бронетехники», — сказано в материале.

Москва смогла подстроиться под сложившиеся обстоятельства и достичь при этом успехов, чего нельзя сказать о Киеве, отмечает издание в статье от 10 октября.

В пример приведен Харьковский завод имени Малышева, который, как уточняется, уже три десятилетия не выпускает новые танки, сосредоточившись на модернизации старых. Издание указывает, что это ставит Украину в зависимость от иностранной помощи.

«Для сравнения, Россия потенциально могла бы за шесть месяцев произвести достаточно новых Т-90М, чтобы превзойти весь украинский парк современных западных танков», — говорится в публикации.

Ранее, 19 сентября, военный обозреватель Шао Юнлин в эфире Национального радио Китая отметил выдающиеся характеристики российского «реактивного танка» Т-80. По его словам, бронемашина способна маневрировать на высокой скорости и необычайно устойчива к низким температурам — благодаря тому что приводится в действие газовой турбиной.

Еще в августе новые модели танков Т-80, Т-72, Т-90-М и Т-14 «Армата» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Отмечалось, что технику изменили по опыту испытаний в зоне спецоперации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.