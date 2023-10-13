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Западные СМИ высоко оценили темпы российского танкостроения

Army Recognition: Россия выпускает современные танки с ошеломляющей скоростью
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Фото: ТАСС/Марина Молдавская
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Российское танкостроение представляет собой серьезную проблему для Украины. Об этом сообщает издание Army Recognition.

«Адаптивность российской танковой промышленности представляет собой серьезную проблему для Украины, делая конфликт всё более асимметричным с точки зрения возможностей бронетехники», — сказано в материале.

Москва смогла подстроиться под сложившиеся обстоятельства и достичь при этом успехов, чего нельзя сказать о Киеве, отмечает издание в статье от 10 октября.

В пример приведен Харьковский завод имени Малышева, который, как уточняется, уже три десятилетия не выпускает новые танки, сосредоточившись на модернизации старых. Издание указывает, что это ставит Украину в зависимость от иностранной помощи.

«Для сравнения, Россия потенциально могла бы за шесть месяцев произвести достаточно новых Т-90М, чтобы превзойти весь украинский парк современных западных танков», — говорится в публикации.

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Ранее, 19 сентября, военный обозреватель Шао Юнлин в эфире Национального радио Китая отметил выдающиеся характеристики российского «реактивного танка» Т-80. По его словам, бронемашина способна маневрировать на высокой скорости и необычайно устойчива к низким температурам — благодаря тому что приводится в действие газовой турбиной.

Еще в августе новые модели танков Т-80, Т-72, Т-90-М и Т-14 «Армата» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Отмечалось, что технику изменили по опыту испытаний в зоне спецоперации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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