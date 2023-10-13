В Мраморном море столкнулись сухогрузы из Измаила и порта Кавказ
В Мраморном море на северо-западе Турции столкнулись сухогрузы с зерном. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщило T4Haber со ссылкой на главное управление береговой охраны страны.
Как отмечается, в Мраморном море шедший из порта Измаил в Валенсию сухогруз Haje Halimeh с пшеницей на борту столкнулся с перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в Ашдод сухогрузом Asomatos.
«Судам был нанесен материальный ущерб», — сказано в сообщении.
На место столкновения был направлен быстроспасательный катер Kiyem-4. Пострадавших в результате инцидента нет. Загрязнения окружающей среды не обнаружили.
Ранее, в апреле, стало известно, что у сухогруза Ilyas Konan, который следовал из России в порт Коджаэли вблизи Стамбула, при прохождении Босфора произошла поломка двигателя. В результате судоходство в обе стороны пролива было временно закрыто.