Главы МИД стран СНГ осудили проявление терроризма в ходе конфликта в Израиле

Главы МИД стран Содружества независимых государств (СНГ) осудили проявление экстремизма и терроризма в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении министров, принятом 13 октября.

«Министры решительно осуждают любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций», — говорится в документе.

Главы МИДов выразили обеспокоенность в связи с резким обострением обстановки и крупномасштабной эскалацией боевых действий, в результате которой имеются многочисленные жертвы среди мирного населения с обеих сторон. Они также заявили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

«Министры акцентируют необходимость действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и обеспечить предоставление всем нуждающимся необходимого содействия, включая доставку продовольствия, топлива и оказание медицинской помощи», — отмечается в заявлении.

Накануне МИД России официально подтвердил гибель четырех граждан РФ, еще шестеро считаются без вести пропавшими в результате событий на юге Израиля. Ведомство призвало стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации и соблюдению международного гуманитарного права.

В тот же день Министерство иностранных дел РФ заявило, что удары ВВС Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права. Сообщалось, что удары подвергли угрозе жизни невинных людей и безопасность международного авиасообщения.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.