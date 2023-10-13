Бах заявил о предложении стран Африки снять санкции со спортсменов из РФ
Африканские страны предложили отменить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил журналистам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«На форуме олимпийцев мы получили отклик, особенно от Африканского континента, который попросил рассмотреть вопрос отмены ограничений и условий, принятых в отношении российских и белорусских спортсменов», — сказал он.
Кроме того, Бах подчеркнул, что африканские страны попросили дать возможность спортсменам из России и Белоруссии выступать с символами национальной идентификации.
Глава МОК также отметил, что большинство международных федераций приняло решение о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе. Он добавил, что оставшиеся комитеты намереваются рассмотреть этот вопрос в конце этого или в начале следующего года.
Ранее, 12 октября, стало известно, что МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Официальный представитель МОК Марк Адамс добавил, что включение представительств ОКР в новых регионах России нарушает Олимпийскую хартию МОК.
6 октября президент ОКР Станислав Поздняков заявлял, что обсуждать выход Олимпийского комитета России из Международного олимпийского комитета нет смысла. Поздняков отметил, что для ОКР приоритетом является создание новых условий для развития и реализации собственной программы. Он также заявил, что не ждет смены руководства МОК.
В марте исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов.