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Опасную бактерию нашли в люля-кебабе в Тверской области

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Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили опасные для здоровья человека бактерии в мясных полуфабрикатах, произведенных на территории Верхневолжья. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Исследование продукции проводилось рамках государственного пищевого мониторинга. Так, в лабораторию управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступил образец люля-кебаба из мяса птицы. Проба отбиралась по месту производства.

По результатам микробиологических исследований в люля-кебабе выявили бактерии сальмонеллы. Помимо этого, количество анаэробных бактерий в полуфабрикате вдвое превышало допустимую норму (2,01 вместо 1), пишут «Тверские ведомости».

Результаты проверки внесли в систему раннего оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям примет соответствующие меры.

Ранее в октябре врач назвала переработанное мясо провокатором особо агрессивного рака. Определенный вклад в развитие болезни вносит потребление большого количества колбас, ветчины, сосисок.

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