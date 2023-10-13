Опасную бактерию нашли в люля-кебабе в Тверской области
Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили опасные для здоровья человека бактерии в мясных полуфабрикатах, произведенных на территории Верхневолжья. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Исследование продукции проводилось рамках государственного пищевого мониторинга. Так, в лабораторию управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступил образец люля-кебаба из мяса птицы. Проба отбиралась по месту производства.
По результатам микробиологических исследований в люля-кебабе выявили бактерии сальмонеллы. Помимо этого, количество анаэробных бактерий в полуфабрикате вдвое превышало допустимую норму (2,01 вместо 1), пишут «Тверские ведомости».
Результаты проверки внесли в систему раннего оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям примет соответствующие меры.
Ранее в октябре врач назвала переработанное мясо провокатором особо агрессивного рака. Определенный вклад в развитие болезни вносит потребление большого количества колбас, ветчины, сосисок.