В минобороны Украины рассказали о сотнях тысяч бегущих от мобилизации украинцев
Заместитель украинского министра обороны Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины.
«Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации [в армию Украины]», — сказала она 13 октября в эфире телеканала «Рада».
Замглавы украинского оборонного ведомства отметила, что в настоящий момент руководство страны занимается урегулированием этого вопроса, прорабатывая изменения в нормативно-правовых актах.
Ранее, 13 сентября, бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в стране в конце осени.
До этого, 3 сентября, стало известно, что украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин.
В конце августа французская газета Le Figaro сообщила, что мужчины на Украине готовы любыми способами уклониться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте. Так, с начала конфликта было арестовано 13,6 тыс. украинцев, которые пытались нелегально уехать из страны, еще более 6 тыс. поймали с фальшивыми медицинскими документами.
Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.