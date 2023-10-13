Знаменитую тропу здоровья реконструировали в Тынде

В Тынде Амурской области вновь стала доступна тропа здоровья, проходящая через лес. Ранее жители города гуляли по протоптанным и неосвещенным дорожкам. Теперь же, после благоустройства, территория превратилась в общественную зону, где можно гулять всей семьей и заниматься спортом.

Как уточняет ИА PriamurMedia, ремонтные работы начались в мае. За это время здесь сделали спортивную зону с универсальной спортивной площадкой для волейбола, баскетбола и футбола. Появились площадка для воркаута, теннисный стол и спортивные тренажеры.

Вдоль тропы установили скамейки, малые архитектурные формы, арт-объекты и урны. Появилось освещение дорожек. Тропу оснастили навигационными стендами.

Амурская служба новостей пишет, что всего в этом году почти 212,5 млн рублей направлено на благоустройство общественных и дворовых территорий в Амурской области. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее, 12 октября, сообщалось, что в микрорайоне Дубовка в городе Свободный Амурской области завершили благоустройство еще одного общественного пространства. Речь идет о территории возле памятника воинам-землякам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.