Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

При обстреле ВСУ Херсонской области ранен мирный житель

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Геройское в Херсонской области. Об этом 13 октября сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате обстрела в населенном пункте Геройское один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести», — рассказал он журналистам.

Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, обстрел ВСУ был зафиксирован в четверг, 12 октября, около 16:00.

«В результате [обстрела] пострадал 61-летний гражданин Украины, который получил тяжелое ранение от мины украинских вооруженных формирований, разорвавшейся прямо в его дворе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сходные позиции: российская армия продвинулась под Купянском
Украинским формированиям не хватает резервов на все направления

До этого, 10 октября, Сальдо рассказал, что результате обстрела города Алешки в Херсонской области 9 октября погибли два мирных жителя и один человек получил ранение. Он также добавил, что 10 октября ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Новую Каховку. Пострадавших среди жителей не было, но жилые здания в городе повреждены.

Ранее, 3 октября, украинская армия обстреляла территорию больницы в Новой Каховке. Сальдо отметил, что снаряд попал в недавно отремонтированную к холодному времени года котельную. Кроме того, по его словам, такой поступок ВСУ в очередной раз указывает на отсутствие человечности и гуманности.

ВСУ обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023