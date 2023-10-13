При обстреле ВСУ Херсонской области ранен мирный житель

Мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Геройское в Херсонской области. Об этом 13 октября сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате обстрела в населенном пункте Геройское один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести», — рассказал он журналистам.

Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, обстрел ВСУ был зафиксирован в четверг, 12 октября, около 16:00.

«В результате [обстрела] пострадал 61-летний гражданин Украины, который получил тяжелое ранение от мины украинских вооруженных формирований, разорвавшейся прямо в его дворе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

До этого, 10 октября, Сальдо рассказал, что результате обстрела города Алешки в Херсонской области 9 октября погибли два мирных жителя и один человек получил ранение. Он также добавил, что 10 октября ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Новую Каховку. Пострадавших среди жителей не было, но жилые здания в городе повреждены.

Ранее, 3 октября, украинская армия обстреляла территорию больницы в Новой Каховке. Сальдо отметил, что снаряд попал в недавно отремонтированную к холодному времени года котельную. Кроме того, по его словам, такой поступок ВСУ в очередной раз указывает на отсутствие человечности и гуманности.

ВСУ обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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