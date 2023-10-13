Кризис на Украине, начавшийся с государственного переворота, был спровоцирован Западом. Об этом 13 октября заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ответ на обвинения вице-спикера Европарламента в адрес России.

«Именно Запад устроил государственный переворот на Украине и спровоцировал внутриукраинский кризис. Вместо диалога со своими гражданами, которые не приняли новый нацистский режим, киевский режим восемь лет обстреливал мирных граждан Донбасса, женщин и детей. На их руках более 13 тыс. жертв», — сказала она на сессии парламентского форума G20 в Нью-Дели.

Она напомнила, что усилиями международного сообщества были подготовлены Минские соглашения, однако Киев отказался их соблюдать, несмотря на то, что их одобрила ООН.

«Восемь лет Россия пыталась до всех достучаться, призывала принудить Киев к мирному урегулированию кризиса. Все делали вид, что согласны, но Запад все эти годы поставлял огромное количество оружия, которое сегодня продолжает убивать мирных граждан на Украине, тем самым провоцируя этот кризис».

Она назвала неприемлемыми и несправедливыми обвинения в адрес России, так как Москва объявила специальную военную операцию, чтобы защитить мирных граждан и спасти их жизни.

Ранее в этот день вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Нью-Дели на IX Саммит председателей парламентов государств G20, поскольку в повестке не оказалось антироссийских тезисов. По словам Косачева, атмосфера последних масштабных мероприятий говорит о том, что «показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию».

Также в этот день президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция является попыткой прекратить войну на Украине, а кризис в стране начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот.

Еще в июне Путин напомнил, что Россия была вынуждена использовать армию в попытке остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну. Он добавил, что при поддержке западных партнеров киевский режим применял авиацию, танки, артиллерию на северо-западе против Донбасса.

В апреле бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена. Ее слова подтвердил и бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.