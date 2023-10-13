Ликвидированы последствия разлива нефти в реке Ирелях в Якутии
В Якутии специалистам удалось ликвидировать последствия аварийного разлива нефтепродуктов в реке Ирелях в Мирнинском районе. Все боновые ограждения, установленные ранее, уже сняты.
Всего, как уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на Службу спасения, с начала работ по ликвидации последствий аварии было собрано семь грузовиков загрязненного грунта, откачано 10 грузовиков сорбента, загрязненной воды и почвы. Во время работ специалисты израсходовали 131 мешок сорбента.
В ликвидации загрязнения принимали участие спасатели Ленского поисково-спасательного отряда республиканской службы спасения, представители месторождения «Иреляхское» и компании «ТРАНСУРАЛ». Специалисты использовали беспилотник, мотопомпу и 15 единиц техники, пишет ИА SakhaNews.
Разлив нефтепродуктов произошел 2 октября. Бензовоз, перевозивший нефтепродукты, съехал в кювет и опрокинулся.