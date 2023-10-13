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Путин: Грузия и Украина числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате

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Некоторые страны до сих пор числятся в составе Содружества Независимых Государства (СНГ), однако давно не работают в этом формате. Как отметил 13 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — участников Содружества в узком составе, речь идет об Украине, Грузии и Молдавии.

«Ну с Грузии всё началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию <...> и с последствий, которые возникли в результате этой авантюры», — сообщил президент.

Говоря же об Украине, Путин напомнил, что руководство страны в свое время подписало основополагающий документ по СНГ, однако по факту Украина в полном формате к нему так и не присоединилась.

«Украина <…> изначально, по сути дела, уклонилась от масштабного сотрудничества», — добавил он.

При этом само взаимодействие государств-участников в рамках СНГ по-прежнему остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества.

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В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече обратил внимание, что не всегда по-партнерски по отношению к странам СНГ ведет себя и Армения. Есть также вопросы к Молдавии. По его словам, спокойно наблюдать со стороны за происходящей ситуацией сейчас нельзя, иначе СНГ «просто порвут на части».

Ранее, 10 апреля, Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы, который предусматривал упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов России и Украины. Затем, 2 мая этого года, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран — участниц СНГ в борьбе с преступностью на транспорте.

В конце ноября кабмин Украины решил выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ. Документ заключили в Москве 13 марта 1992 года.

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