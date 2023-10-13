В Калужской области 160 отцов ушли в декретный отпуск

В Калужской области в 2023 году 163 отца официально оформили так называемый декретный отпуск — пособие по уходу за ребенком до полутора лет. в 2023 году. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Всего данную меру поддержки с начала года выплачивают 7750 жителям региона. Среди них также матери, бабушки и другие родственники детей, отмечает газета «Весть».

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица за последние два года перед наступлением отпуска. Минимальная ежемесячная выплата составила 8591 руб., максимальная — 33 281 руб.. В случае рождения двойни пособие выплачивается на каждого из детей.

Ранее в октябре сообщалось, что правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета. Вводимая норма должна заработать с 2024 года.