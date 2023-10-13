Вертолет подключили к поискам пропавшего под Красноярском туриста

В Тасеевском районе Красноярского края усилили поиски 21-летнего мужчины, еще летом пропавшего из палаточного лагеря. По поручению начальника ГУ МВД по региону Александра Речицкого в район поисков отправили усиленную группу.

Кроме того, в операции задействовали полицейские беспилотники и вертолет Управления Росгвардии по краю. Всего же пропавшего без вести ищут более 50 человек, в том числе 20 сотрудников органов внутренних дел, 20 сотрудников лесопожарного центра, кинологи с собаками, представители СКР, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

За неделю удалось обследовать 627 км, из них вертолетом 165 км, а квадрокоптером — 94 км. А за весь период общий километраж розыскных мероприятий превысил 1,3 тыс. км. Более 1 тыс. км пройдено пешком.

ИА KrasnoyarskMedia уточняет, что сообщение о пропаже мужчины поступило в дежурную часть 21 июня. Он ушел в неизвестном направлении из палаточного города, расположенного в 15 км от поселка Кирсантьево.