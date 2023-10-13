Житель Брянской области заколол отца осколком стекла
Житель Карачевского района насмерть заколол своего отца осколком стекла. Обвиняемый находится под стражей, сообщает в пятницу, 13 октября, пресс-служба Брянского областного суда в соцсети «ВКонтакте».
По версии следователей, мужчина поссорился со своим родителем. Во время выяснения отношений он схватился за попавшийся под руку фрагмент стеклянной банки и полоснул отца по шее, от чего последний скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражей избрал Карачевский районный суд, отмечает NASHBRYANSK.RU.
Ранее в октябре сообщалось, что в Подмосковье завершили расследование 12 убийств 20-летней давности. Фигурантами дела стали житель Ставропольского края А. Марков, ставший известный как «псотинский маньяк», и уроженец Донецкой Народной Республики.