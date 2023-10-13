СМИ назвали просьбу Зеленского увеличить помощь Киеву демонстрацией его страха

Президент Украины Владимир Зеленский показал свой страх из-за возможного уменьшения помощи стране на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом 13 октября пишет The Hill.

Газета напоминает, что украинский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, что, конечно, все боятся уменьшения помощи Запада на фоне ближневосточного конфликта.

«Конфликт в Израиле стал новым толчком к попыткам Украины получить дополнительную помощь, поскольку она, несомненно, приведет к дальнейшему напряжению запасов оружия, которые уже истощаются благодаря 19 месяцам помощи киевским военным», — уточняет издание.

Как указано в материале, сейчас заметны признаки того, что западные страны устали от постоянного финансирования Киева, поскольку он добился лишь минимального прогресса в своем контрнаступлении.

Ранее, 11 октября, в Испании рассказали об опасениях Зеленского остаться без помощи из-за Израиля. Отмечалось, что украинский лидер прибыл в Брюссель на заседание глав минобороны стран НАТО из-за опасений по поводу продолжения поддержки Киева.

В тот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США еще не приняла решений о том, в какой форме запрашивать средства на выделение возможной новой помощи Украине, а также о потенциальной увязке ее с содействием Израилю, выделением финансов на охрану границы и другими вопросами.

10 октября Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан израильской стороне, США не будут это делать 50 на 50.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.