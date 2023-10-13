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Военный эксперт прокомментировал угрозу КНДР нанести удар по авианосцу США

Эксперт Юлин: присутствие авианосца США в порту Пусана — эскалация конфликта
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Фото: REUTERS/Andy Clark
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Заход американского авианосца в порт Пусан в Южной Корее является эскалацией ситуации на Корейском полуострове со стороны США. Об этом в разговоре с «Известиями» 13 октября заявил военный эксперт Борис Юлин.

Ранее в связи с прибытием в Пусан авианосца США «Рональд Рейган» КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развернутым на Корейском полуострове.

По словам Юлина, Южная Корея и Соединенные Штаты достаточно регулярно проводят учения на границе КНДР, где участвуют весьма большие силы — до 200 тыс. человек, что создает постоянную угрозу для Северной Кореи. На этот раз авианосец «Рональд Рейган» с ударной группой кораблей зашел в южнокорейский порт после участия в трехсторонних военно-морских учениях США.

«Авианосец — это носитель ядерного оружия, это носитель мощной авиагруппы, это корабли сопровождения. И, разумеется, угроза для Северной Кореи резко возрастает, это эскалация конфликта со стороны США», — подчеркнул военный эксперт.

Он также отметил, что никаких гарантий безопасности Вашингтон не предоставлял Сеулу и предоставлять отказывается.

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Атомный авианосец США «Рональд Рейган» зашел на военно-морскую базу в южнокорейском городе Пусан 12 октября, где пробудет до 16 октября. Его пребывание приурочено к 70-летию военного союза США и Южной Кореи.

Как вместе с тем отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, решение корейского кризиса только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.

При этом еще в конце июня в КНДР заявили, что агрессивные действия Вашингтона, включающие проведение военных учений с Сеулом, обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

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