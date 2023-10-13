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Навигацию закрывают на Камчатке

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На Камчатке закрывают навигацию. Постановлением главы регионального правительства Евгения Чекина установлены сроки окончания навигации на водных объектах, расположенных на территории края.

Так, срок навигации для маломерных судов на водных объектах в Карагинском, Олюторском и Пенжинском муниципальных районах заканчивается 18 октября. С 1 ноября навигация закрывается на водных объектах в Быстринском, Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Тигильском муниципальных районах, Алеутском и Мильковском округах, а также в Петропавловск-Камчатском городском округе, Вилючинском городском округе и городском округе «поселок Палана».

19 ноября навигацию закроют на внутренних водоемах. Исключения составят маломерные суда, которые используют госорганы при осуществлении контрольных и надзорных функций, при поисковых, спасательных операциях, при ликвидациях пожаров и ЧС различного характера и т.д., пишет ИА KamchatkaMedia.

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