Навигацию закрывают на Камчатке
На Камчатке закрывают навигацию. Постановлением главы регионального правительства Евгения Чекина установлены сроки окончания навигации на водных объектах, расположенных на территории края.
Так, срок навигации для маломерных судов на водных объектах в Карагинском, Олюторском и Пенжинском муниципальных районах заканчивается 18 октября. С 1 ноября навигация закрывается на водных объектах в Быстринском, Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Тигильском муниципальных районах, Алеутском и Мильковском округах, а также в Петропавловск-Камчатском городском округе, Вилючинском городском округе и городском округе «поселок Палана».
19 ноября навигацию закроют на внутренних водоемах. Исключения составят маломерные суда, которые используют госорганы при осуществлении контрольных и надзорных функций, при поисковых, спасательных операциях, при ликвидациях пожаров и ЧС различного характера и т.д., пишет ИА KamchatkaMedia.