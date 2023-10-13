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В Забайкалье привели в порядок не ремонтировавшийся полвека мост

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В Забайкалье впервые за полвека отремонтировали мост через реку Никишиха. Речь идет об участке на 15-м км трассы А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР.

Как уточняет ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Забайкалье», специалисты отремонтировали опоры моста и балки пролетного строения. Кроме того, для того чтобы увеличить на 11,5 м ширину проезжей части, были добавлены четыре новых опоры. На мосту уложили новый асфальт, гидроизоляционный слой, обновили барьерное и перильное ограждения. Береговые опоры укрепили монолитным бетоном, устроили лестничные сходы.

Ремонт моста начали в 2021 году. Всё это время автомобили двигались по временной объездной дороге.

В конце сентября сообщалось, что в Чите Забайкальского края в 2024 году приведут в порядок семь улиц и два проезда. В перечень ремонтируемых объектов вошли улицы Красной Звезды, Новобульварная, 9 Января, Александрово-Заводская, Кутузова, Володарского, Народная, проезды Александра Булгакова и Авиаторов.

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