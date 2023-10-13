Ураганный ветер прогнозируют в Забайкалье 14 октября
Жителей Забайкалья предупредили об очень сильном ветре. Его прогнозируют на субботу, 14 октября. При порывах скорость ветра может достигать 25 м/с.
УМВД РФ по Забайкалью призывает жителей быть предельно осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь сухую траву и мусор, не разводить костры. Из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие пространства, отмечает ИА ChitaMedia.
Ранее синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в предстоящие выходные, 14 и 15 октября. При этом температура будет подниматься до +16 градусов.
Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +18…+23.
Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Омска, Перми и Челябинска. Там ожидается максимум +10 градусов.