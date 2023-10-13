Новое оборудование на 16 млн рублей закупят для хабаровских музеев

В Хабаровском крае шесть региональных и муниципальных музеев получат новое оборудование. На обновление технической базы выделено порядка 15,6 млн рублей. Оборудование закупят в рамках нацпроекта «Культура».

По словам регионального министра культуры Юрия Ермошкина, в следующем году оснастят Вяземский краеведческий музей имени Усенко, Дальневосточный художественный музей, краеведческие музеи Нанайского района и района имени Лазо, Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр имени Полины Осипенко и Музей истории Хабаровска.

ИА AmurMedia уточняет, что музеи оснастят специализированным оборудованием для посетителей с ограниченными возможностями, а также техническими средствами для экспозиционно-выставочной деятельности и обеспечения сохранности музейных предметов.

В этом году по нацпроекту получили господдержку для технического оснащения шесть региональных музеев. Речь идет об учреждениях в Ванинском, Аяно-Майском, Бикинском, Нанайском, Николаевском районах, а также о Хабаровском краевом музее имени Гродекова. Общая сумма финансирования составила 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе планируется открыть четыре модельные библиотеки. Помимо поселка Эльбан и Комсомольска-на-Амуре, учреждения модернизируют в Хабаровске и поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.