Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% за неделю в ЕАО
В ЕАО фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю в автономии зарегистрировано шесть случаев COVID-19. Заболели люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Как сообщили ИА EAOMedia в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель на 100 тыс. населения равен 3,8. Рост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составил 20%.
Всего же за весь период наблюдения на территории ЕАО зарегистрировали порядка 23 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Показатель на 100 тыс. населения составил 15,6 тыс.
Что касается эпидемиологической ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, то превышения эпидпорога пока не отмечено, а заболеваемость ОРВИ вообще снизилась на 14,8%.
Ранее заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог, онколог, к.м.н. Ольга Алешина заявила, что наиболее уязвимой перед COVID-19 группой являются пациенты с онкогематологическими заболеваниями. Новые штаммы коронавируса для них могут быть гораздо более опасны, чем для других людей.