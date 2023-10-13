День отца в Хабаровске отметят флешмобом

В Хабаровске в воскресенье, 15 октября, пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню отца. В городе состоятся флешмоб, фестиваль и спортивная эстафета.

Так, соревнования «Папа и я — спортивная семья» организуют в краевом центре развития хоккея «Амур» и на арене «Ерофей». А в Центре развития творчества детей — соревнования по шахматам.

Также на арене «Ерофей» запланирован фестиваль гражданской активности и здорового образа жизни «Поколениум» со спортивными состязаниями, мастер-классами и выступлениями творческих коллективов.

В зоосаде «Приамурский» проведут мастер-класс по созданию скворечников и кормушек для птиц «Дело с папой». А в Хабаровском краевом музее организуют тематическую экскурсию «Таежные папы» в рамках программы «Выходной в музее».

Всем жителям края предлагают принять участие во флешмобе и вспомнить вдохновляющий случай из жизни или нарисовать портрет папы. Затем выложить на своей странице в VK рисунок, фотографию или видео, посвященные папе, и отметить это хештегами #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного. Случайным образом будут определены 10 участников, которых наградят ценными подарками, пишет ИА AmurMedia.