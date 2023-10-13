Лукашенко заявил о «непартнерском» поведении Армении время от времени

Армения не всегда ведет себя по-партнерски по отношению к странам Содружества Независимых Государств (СНГ). На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 13 октября.

В ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе он указал на то, что необходимо критичнее оценить ситуацию в Содружестве.

«Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», — сказал Лукашенко.

По его словам, спокойно наблюдать со стороны за происходящим нельзя, «иначе нас просто порвут на части». Белорусский лидер уточнил, что имеющиеся задачи должно решить нынешнее поколение политиков благодаря опыту и знаниям.

«Осуществим это, и к нам вновь присоединятся те, кто сегодня видит решение своих вопросов где-то там, за океаном. А там вообще слабо представляют, где находятся наши страны», — добавил Лукашенко.

Накануне, 12 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил, что НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению. По его словам, за последние годы там было создано немало неправительственных организаций, цель которых состоит не в продвижении дружественных отношений между Ереваном и Москвой, а скорее наоборот.

Ранее, 27 сентября, Лавров отметил, что руководство Армении не должно забывать о незавидной судьбе стран, которые положились на Запад в попытках сблизиться с США. Он подчеркнул, что таким образом НАТО лишь продвигает свои геополитические интересы. По его мнению, Ереван пытается игнорировать интересы России в Закавказье и надеется на ее отсутствие в регионе.

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер 4 сентября призвал Армению стать членом Североатлантического альянса. При этом 12 сентября официальный представитель блока сообщил «Известиям», что Ереван не подавал официальную заявку на присоединение к организации. По его словам, сейчас НАТО не рассматривают этот вопрос. В альянсе отметили, что Фелингер, призвавший Армению присоединиться к альянсу, не имеет к объединению никакого отношения.