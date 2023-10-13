Альманах «Родные люди» выйдет на Wink 17 октября

Во вторник, 17 октября, в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоится премьера альманаха «Родные люди» (16+), который объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад.

Альманах состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 1990-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей.

Героями сериала стали города, где разворачиваются события, — это Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, а также Крым. Родных людей сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Галина Польских, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили и другие.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Для Wink важный приоритет — киносериальное освоение всей территории страны, разных и прекрасных городов и регионов. Мы очень хотим показать, что вне зависимости от расстояний у нас везде живут, работают, радуются и грустят очень хорошие люди. Конечно, у близких бывают споры, конфликты и размолвки, но невидимые узы не разорвать — родню не выбирают. Кроме того, именно в регионах сейчас идет активный рост Wink, а такие проекты, как «Родные люди», приближают наш онлайн-кинотеатр к новым подписчикам», — считает директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по две серии по вторникам.