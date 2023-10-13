Путин назвал события в Израиле итогом провальной политики США

События в Израиле, которые стали трагедией для палестинцев и израильтян, — это итог провальной политики США. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент РФ Владимир Путин ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию всё дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США фактически заблокировали этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН», — сказал он.

Президент РФ отметил, что американцы при поддержке их европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон.

«И уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа», — подчеркнул Путин.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

В Бишкеке проходит саммит глав государств — участников СНГ. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии ранее, 12 октября. В преддверии мероприятия Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Тем же днем, 12 октября, российский лидер провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Наконец, 13 октября Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.