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Пять человек погибли на дорогах Томской области с начала октября

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В Томской области с начала октября произошло 14 ДТП, в которых люди получили травмы. Пять человек погибли.

Всплеск аварийности зарегистрирован в первой декаде октября. В четырех ДТП пострадали пешеходы, двое из них погибли. Все случаи зафиксированы в темное время суток, на одежде потерпевших не было световозвращающих элементов. Кроме того, серьезное ДТП произошло 9 октября в Шегарском районе. При столкновении Nissan Qashqai и Kia Rio погибли оба водителя. Об этом сообщает РИА «Томск».

12 октября в Асиновском районе автомобиль «ВАЗ» столкнулся с трактором, водитель легковушки погиб.

В основном причиной аварий в регионе становится неправильный выбор безопасной скорости движения, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда.

В 2022 году впервые за несколько лет в Томской области зарегистрировали увеличение числа погибших и пострадавших в ДТП. Погибли 87 человек. Количество аварий по вине пьяных водителей выросло на 12%.

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