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Путин заявил об утрате лидерства стран «золотого миллиарда»

Путин: страны «золотого миллиарда» утрачивают свое лидерство
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Страны «золотого миллиарда» теряют свое лидерство по объективным причинам. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают», — сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Путин отметил, что при этом страны Глобального юга и Азии увеличивают свое производство, а объединение БРИКС после принятия новых членов имеет больший объем ВВП, чем страны «большой семерки».

«Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется, вот что самое важное. Причем это объективный процесс, от этого уже никуда не деться», — указал глава государства.

Он рассказал, что международные отношения переживают необратимые последствия, так как это связано с тенденциями в области мировой экономики.

«Перед нами стоит задача строительства нового мира»
Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай». Основные цитаты

29 сентября Путин заявил, что руководители стран «золотого миллиарда» эксплуатируют практически все другие страны мира, злоупотребляют своим положением: и технологическим, и информационным, и финансовым. При этом отношения России и других стран носят дружеский, конструктивный и взаимовыгодный характер.

До этого, 24 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что страны «золотого миллиарда» занимают больше трети состава Совета Безопасности ООН. При этом остальные 8 млрд человек, по словам Лаврова, в совете недопредставлены.

23 августа Путин сказал, что Запад использует свои «правила» в корыстных целях, а сами эти правила являются «колониализмом в новой упаковке». Он подчеркнул, что страны «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить однополярный мир, так как он им выгоден.

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