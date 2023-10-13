Путин заявил об утрате лидерства стран «золотого миллиарда»

Страны «золотого миллиарда» теряют свое лидерство по объективным причинам. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают», — сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Путин отметил, что при этом страны Глобального юга и Азии увеличивают свое производство, а объединение БРИКС после принятия новых членов имеет больший объем ВВП, чем страны «большой семерки».

«Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется, вот что самое важное. Причем это объективный процесс, от этого уже никуда не деться», — указал глава государства.

Он рассказал, что международные отношения переживают необратимые последствия, так как это связано с тенденциями в области мировой экономики.

29 сентября Путин заявил, что руководители стран «золотого миллиарда» эксплуатируют практически все другие страны мира, злоупотребляют своим положением: и технологическим, и информационным, и финансовым. При этом отношения России и других стран носят дружеский, конструктивный и взаимовыгодный характер.

До этого, 24 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что страны «золотого миллиарда» занимают больше трети состава Совета Безопасности ООН. При этом остальные 8 млрд человек, по словам Лаврова, в совете недопредставлены.

23 августа Путин сказал, что Запад использует свои «правила» в корыстных целях, а сами эти правила являются «колониализмом в новой упаковке». Он подчеркнул, что страны «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить однополярный мир, так как он им выгоден.