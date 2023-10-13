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Путин допустил убийства канадцев нацистом Хункой в годы войны

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Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков
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Бывший участник дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка (Гунько), которому устроили овации в парламенте Канады, мог убивать канадцев в годы войны. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент РФ Владимир Путин ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Спикер парламента [Канады] прямо сказал, что этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских. Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев», — отметил президент РФ.

Таким образом, теоретически можно представить, что Хунка убивал и граждан Канады, так как эта страна, как известно, входила в антигитлеровскую коалицию, добавил Путин.

Ода к зрадности: канадский парламент овацией встретил нацистского ветерана
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В Бишкеке проходит саммит глав государств — участников СНГ. Российский лидер прибыла в столицу Киргизии накануне, 12 октября. В преддверии мероприятия Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Тем же днем, 12 октября, российский лидер провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Наконец, 13 октября Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее, 5 октября, президент РФ в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента Энтони Рота, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС» Ярослава Хунка, «или идиотом, или негодяем». Он отметил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.

98-летнего Ярослава Хунка пригласили в парламент 22 сентября в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Позднее спикер палаты общин Канады извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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