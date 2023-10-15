Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Мир
В Италии заявили о несоблюдении военных правил украинским командованием
Мир
Десантис посоветовал «проваливать» из США всем недовольным
Мир
Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября
Мир
В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»
Мир
Второй авианосец США направился в Средиземное море
Общество
Одобряемость ипотеки в России заметно упала
Мир
Постпредство Ирана при ООН пригрозило далекоидущими последствиями Израилю
Мир
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
Мир
Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС
Мир
Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе
Мир
В Сирии заявили об остановке работы аэропорта после атаки ВВС Израиля
Мир
ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта
Сюжет:

16 октября — Всемирный день анестезии: история и значение праздника

Всемирный день анестезии отметят в России и мире 16 октября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В середине осени во многих странах мира отмечается Всемирный день анестезии (World Anaesthesia Day). У праздника есть закрепленная дата — 16 октября. В этот день принято поздравлять врачей, благодаря которым любые хирургические вмешательства проходят безболезненно. О том, когда появилась знаменательная дата и какие традиции с ней связаны, читайте в материале «Известий».

Всемирный день анестезии – 2023: история праздника

День анестезиолога приурочен к первой операции с применением наркоза. Она была проведена 16 октября 1846 года американским химиком Чарльзом Джексоном и зубным врачом Уильямом Мортоном. В качестве обезболивающего средства они применили эфир. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение наркоза. Это событие стало важным шагом в развитии анестезиологии.

В России пионером использования эфирного наркоза был выдающийся хирург Николай Пирогов, применивший такую анестезию в 1847 году.

Термины же «анестезиология» и «анестезиолог» ввели в медицинскую практику лишь в 1902 году. Спустя год стали проводить специальные мероприятия, приуроченные к празднику. В разных странах он отмечается еще как Национальный день анестезии или День эфира.

Всемирный день анестезии – 2023: о профессии

В задачи анестезиолога входит подбор типа анестезии и нужной дозировки препарата. Именно от его профессионализма во многом зависит, насколько успешно пройдет операция. Как правило, такой специалист находится с пациентом гораздо дольше, чем хирург. Он следит за состоянием больного как во время наркоза, так и после процедуры.

Цифровые правила: в России появился ГОСТ для нейросетей в медицине
​​​​​​​Он поможет специалистам разрабатывать новые продукты и тестировать существующие

Чтобы стать анестезиологом-реаниматологом, нужно учиться восемь лет в медицинском вузе. Сначала шесть лет для получения базового образования, а потом еще два года в ординатуре по специализации.

Всемирный день анестезии – 2023: тема и мероприятия

В этот день поздравления принимают анестезиологи, реаниматологи, производители обезболивающих средств и оборудования. Также поздравляют научных работников, преподавателей и выпускников профильных учебных заведений. Лучшим работникам вручает грамоты, премии и награды.

Помимо этого, к празднику приурочены различные семинары и конференции, на которых обсуждают современные достижения медицины. Многие из них проводятся под эгидой Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA). Так, темой 2023 года объявлена «Анестезия и помощь при раке». 16 октября известные эксперты из разных стран присоединятся к профессиональному вебинару, чтобы обсудить роль анестезии в лечении онкологических заболеваний и доступность необходимых ресурсов для всех граждан мира.

К мероприятию традиционно присоединяются медицинские и благотворительные организации, которые поставляют обезболивающие препараты и оборудование в города и страны, где их не хватает.

Связанные одной сетью: в РФ появится виртуальный регистр болезней россиян
Общенациональная база данных обещает улучшить индивидуальную медпомощь по всей стране

Всемирный день анестезии – 2023: интересные факты

Обезболивающие средства были известны людям еще с древних времен. Например, многие индейские племена использовали сок различных растений и корень дурмана. В Древней Греции применяли успокаивающие средства из плодов мандрагоры. Там же появилось и само слово «анестезия», что в переводе с греческого означает отсутствие чувствительности к боли.

В XIХ веке в медицине широкое распространение получили наркотические вещества: опий, кокаин и морфий. Однако долгое время анестетики были доступны лишь избранному кругу. В народной медицине сохранились описания, когда больных из низших сословий перед операцией ударяли дубинкой по голове, чтобы они потеряли сознание, или накачивали алкоголем.

Переворот в медицине произошел в 1905 году с открытием новокаина. Препарат оказался гораздо безопаснее своих предшественников и не вызывал наркотической зависимости. Позднее он был повсеместно введен в медицинских учреждениях.

Ранее «Известия» рассказали, чем важна профессия фармацевта и какие интересные открытия с ней связаны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023