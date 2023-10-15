16 октября — Всемирный день анестезии: история и значение праздника

В середине осени во многих странах мира отмечается Всемирный день анестезии (World Anaesthesia Day). У праздника есть закрепленная дата — 16 октября. В этот день принято поздравлять врачей, благодаря которым любые хирургические вмешательства проходят безболезненно. О том, когда появилась знаменательная дата и какие традиции с ней связаны, читайте в материале «Известий».

Всемирный день анестезии – 2023: история праздника

День анестезиолога приурочен к первой операции с применением наркоза. Она была проведена 16 октября 1846 года американским химиком Чарльзом Джексоном и зубным врачом Уильямом Мортоном. В качестве обезболивающего средства они применили эфир. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение наркоза. Это событие стало важным шагом в развитии анестезиологии.

В России пионером использования эфирного наркоза был выдающийся хирург Николай Пирогов, применивший такую анестезию в 1847 году.

Термины же «анестезиология» и «анестезиолог» ввели в медицинскую практику лишь в 1902 году. Спустя год стали проводить специальные мероприятия, приуроченные к празднику. В разных странах он отмечается еще как Национальный день анестезии или День эфира.

Всемирный день анестезии – 2023: о профессии

В задачи анестезиолога входит подбор типа анестезии и нужной дозировки препарата. Именно от его профессионализма во многом зависит, насколько успешно пройдет операция. Как правило, такой специалист находится с пациентом гораздо дольше, чем хирург. Он следит за состоянием больного как во время наркоза, так и после процедуры.

Чтобы стать анестезиологом-реаниматологом, нужно учиться восемь лет в медицинском вузе. Сначала шесть лет для получения базового образования, а потом еще два года в ординатуре по специализации.

Всемирный день анестезии – 2023: тема и мероприятия

В этот день поздравления принимают анестезиологи, реаниматологи, производители обезболивающих средств и оборудования. Также поздравляют научных работников, преподавателей и выпускников профильных учебных заведений. Лучшим работникам вручает грамоты, премии и награды.

Помимо этого, к празднику приурочены различные семинары и конференции, на которых обсуждают современные достижения медицины. Многие из них проводятся под эгидой Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA). Так, темой 2023 года объявлена «Анестезия и помощь при раке». 16 октября известные эксперты из разных стран присоединятся к профессиональному вебинару, чтобы обсудить роль анестезии в лечении онкологических заболеваний и доступность необходимых ресурсов для всех граждан мира.

К мероприятию традиционно присоединяются медицинские и благотворительные организации, которые поставляют обезболивающие препараты и оборудование в города и страны, где их не хватает.

Всемирный день анестезии – 2023: интересные факты

Обезболивающие средства были известны людям еще с древних времен. Например, многие индейские племена использовали сок различных растений и корень дурмана. В Древней Греции применяли успокаивающие средства из плодов мандрагоры. Там же появилось и само слово «анестезия», что в переводе с греческого означает отсутствие чувствительности к боли.

В XIХ веке в медицине широкое распространение получили наркотические вещества: опий, кокаин и морфий. Однако долгое время анестетики были доступны лишь избранному кругу. В народной медицине сохранились описания, когда больных из низших сословий перед операцией ударяли дубинкой по голове, чтобы они потеряли сознание, или накачивали алкоголем.

Переворот в медицине произошел в 1905 году с открытием новокаина. Препарат оказался гораздо безопаснее своих предшественников и не вызывал наркотической зависимости. Позднее он был повсеместно введен в медицинских учреждениях.

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