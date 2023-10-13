Путин отметил весомый вклад Российской академии образования в развитие страны

Президент РФ Владимир Путин 13 октября поздравил с 80-летием Российскую академию образования и отметил ее весомый вклад в развитие страны. Видеообращение главы государство опубликовано на сайте Кремля.

Путин указал, что академия по праву считается центром развития педагогических наук, а ее деятельность напрямую связана с историей России. Он напомнил, что учреждение было создано в октябре 1943 года, когда завершилась битва за Донбасс. По его словам, тогда для академии была поставлена задача осуществить научный прорыв в сфере образования, и, как следствие, в развитии всей страны.

«В том, что в нашей стране была создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, безусловно, есть и огромный вклад академии, так же как и то, что в реализации тех масштабных проектов, которые двигали нашу страну вперед во второй половине ХХ века, огромная заслуга преподавателей школ и вузов», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул символичность того, что юбилей академии отмечается в Год педагога и наставника. Российский лидер выразил уверенность, что учреждение и дальше продолжит вносить весомый вклад в развитие государства.

Ранее Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, который отмечается 5 октября, и назвал их профессию миссией. Он поблагодарил специалистов за их труд и пожелал успехов в их карьере и личной жизни.

В июне прошлого года глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».