Путин указал на отсутствие рукоплесканий со стороны РФ в связи с рецессией в Европе
Россия не зубоскалит, не радуется и не рукоплещет в связи с рецессией в Европе, а констатирует этот факт. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент РФ Владимир Путин ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.
«Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус: –0,1%, –0,2%, –0,3%. Это рецессия. Мы не радуется этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет. Нет, но просто констатируем», — отметил глава государства.
В Бишкеке проходит саммит глав государств — участников СНГ. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии накануне, 12 октября.
Ранее, 11 октября, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Путин заявил, что Россия не сокращает подачу своих энергоносителей в европейские страны, они сами отказываются от этого. РФ, в свою очередь, уходит на перспективные рынки.
Он также отметил, что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, поэтому экономика ЕС находится на «нулевой отметке».
В конце сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадала в результате проведения спецоперации РФ. По его данным, наиболее серьезный урон нанесен экономике ФРГ.
К росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе привели введенные ЕС санкции против России. Это было сделано на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.