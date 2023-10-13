Заболеваемость ОРВИ сократилась на 15% за неделю в Татарстане
За минувшую неделю чуть больше 14 тыс. жителей Татарстана заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость снизилась на 14,6%.
По словам замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, взрывного подъема заболеваемости ОРВИ в регионе нет. Случаи гриппа за неделю не выявлены. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. В основном это риновирус, РС-вирус и парагрипп, пишет ИА «Татар-информ».
Жителям Татарстана рекомендовано поставить прививку от гриппа. Прирост заболеваемости ожидается к началу ноября.
Ранее на этой неделе в Новосибирске начали вводить карантин в детских садах в связи с заболеваемостью ОРВИ. Ограничительные мероприятия проводят в 19 учреждениях.