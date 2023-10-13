Путин заявил, что Украина с самого начала не участвовала в СНГ

Украина с самого начала не участвовала в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.

«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но на самом деле ведь в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Киев изначально уклонился от полномасштабного сотрудничества. Он отметил, что некоторые страны числятся в составе СНГ, хоть и не работают в его формате.

Глава государства отметил, что взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки.

«Вместе с тем Содружество остается надежным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», — заявил Путин.

По его мнению, за этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений. Глава государства подчеркнул, что экономические связи России с партнерами по СНГ расширяются, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны Запада. Он также призвал расширить использование нацвалют в расчетах между странами — участницами Содружества.

Ранее, 10 апреля этого года, стало известно, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы, который предусматривал упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов России и Украины. Затем, 2 мая этого года, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран — участниц СНГ в борьбе с преступностью на транспорте.

В конце ноября кабмин Украины решил выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ. Документ заключили в Москве 13 марта 1992 года.