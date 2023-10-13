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Больше 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области

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За минувший сезон 4089 человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора региона.

В числе пострадавших — 1774 ребенка. Случаи укусов клещей зарегистрированы во всех районах Липецкой области.

В лабораториях исследовали больше 3,5 тыс. особей клещей. Порядка 19,7% вредителей переносили различные инфекции.

В 62,7% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков. В 4% случаев вредителей обнаруживали в местах массового пребывания. Местным жителям рекомендовано проводить противоклещевые обработки на своих участках.

В Вологодской области от укусов клещей пострадали больше 12,7 тыс. человек. 1% вредителей переносили энцефалит.

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