Больше 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области
За минувший сезон 4089 человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора региона.
В числе пострадавших — 1774 ребенка. Случаи укусов клещей зарегистрированы во всех районах Липецкой области.
В лабораториях исследовали больше 3,5 тыс. особей клещей. Порядка 19,7% вредителей переносили различные инфекции.
В 62,7% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков. В 4% случаев вредителей обнаруживали в местах массового пребывания. Местным жителям рекомендовано проводить противоклещевые обработки на своих участках.
В Вологодской области от укусов клещей пострадали больше 12,7 тыс. человек. 1% вредителей переносили энцефалит.