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Цена газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с февраля

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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м в ходе торгов на лондонской бирже ICE 13 октября.

Цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах доходила утром до $610. В последний раз такое происходило в середине февраля. В дальнейшем стоимость газа опустилась до $588.

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Ранее, 10 октября, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал, что палестино-израильский конфликт может стать причиной роста цен на нефть. Также уже выросли цены на газ из-за остановки Израилем месторождения «Тамар».

Также в этот день биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию.

8 октября стало известно, что подводный газопровод Balticconnector был перекрыт из-за подозрений на утечку. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

Позднее в тот же день директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд заявил, что утечка установлена, но ее причина пока не ясна. Он добавил, что работа газопровода будет восстановлена через несколько месяцев.

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